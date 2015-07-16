Биологи предложили бороться с голодом на Земле с помощью насекомых

Об этом заявил биолог, выступавший на конференции Института пищевых технологий в Чикаго, передают РИА Новости.

"Сегодня на нашей планете живет семь миллиардов человек, и к 2050 году их число вырастет до девяти миллиардов. Уже сегодня треть площади планеты отведена на выращивание домашних животных, и аппетиты человечества по отношению к белкам растут быстрее, чем само население, что в особенности касается животных протеинов. Хорошая новость заключается в том, что я думаю, что насекомые являются хорошей альтернативой для домашнего скота", — заявил Аарон Досси, биолог и основатель стартапа All Things Bugs.

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В этом году, как отмечает ученый, его стартап произведет около 11 тонн питательного порошка из перемолотых сверчков.

Работа этой компании спонсируется грантами от федеральных ведомств Соединенных Штатов, в том числе и главным пищевым ведомством США, Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами.

Как подчеркнул представитель управления на конференции, FDA обяжет Досси и его единомышленников соблюдать все нормы, принятые при производстве пищевых продуктов из мяса животных.