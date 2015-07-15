В Калининградской области мог произойти разлив нефти - экоактивисты

Калининградские экоактивисты обнаружили в Зеленоградском районе признаки разлива нефти.

Как сообщили "Росбалту" в экозащитной организации "Зеленый Фронт", накануне вечером около поселка Люблино были обнаружены признаки разлива нефти. Как сообщают активисты, с огороженной промышленной территории, предположительно принадлежащей ОАО "Калининграднефть", отходы производства, которые могут содержать нефтепродукты, по придорожной канаве на протяжении примерно 150 метров разлились на площади около одного гектара.

Как полагают активисты "Зеленого Фронта", разлив отходов, содержащих нефтепродукты, мог нанести значительный ущерб окружающей среде, особенно почвам, как объекту охраны окружающей среды.

Читайте такжеРоссийский Нефтеюганск затопило сначала водой, а потом нефтью (фото)

"Сопоставив информацию, опубликованную на официальном сайте Российского федерального геологического фонда "Росгеолфонд" с координатами обнаруженных признаков разлива нефтесодержащих отходов, мы сделали вывод, что данная территория находится в пределах лицензионного участка недр Веселовское, работы по разведке и добыче нефти на котором осуществляет ОАО "Калининграднефть", — пояснил председатель КРО МЭОО "Зеленый Фронт" Олег Иванов.

По данным экоактивистов, это уже второй за месяц случай выявления разлива отходов нефтедобывающих предприятий на территории Калининградской области: 1 июля группа мониторинга "Зеленого Фронта" выезжала в поселок Воробьево Гурьевского района, где был зафиксирован факт загрязнения нефтепродуктами реки Головенка.

Информация о выявленных нарушениях передана в природоохранную прокуратуру и Управление Росприроднадзора по Калининградской области.