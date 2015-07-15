Госдума задумалась о застройке российских лесов

Об этом рассказал член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин, передает LB.ua со ссылкой на его интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом Шингаркин отметил, что сегодня в лесах уже существуют многочисленные объекты, которые относятся к капитальным.

"Это объекты рекреации еще Советского Союза, которые сегодня эксплуатируются. Это объекты, в том числе, Минобороны. Практика показывает, ничего страшного с лесами не происходит", - считает член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии РФ.

Читайте такжеМинприроды запретило проводить санитарные рубки леса в заповедниках

Кроме того, Шингаркин считает, что необходимо проанализировать предложенные поправки и найти компромисс между эффективным и экологичным использованием леса.

"Реализация данной инициативы увеличит поступления в бюджет", - убежден член комитета по природным ресурсам.

Напомним, в марте 2015 года группа депутатов во главе с коммунистом Дмитрием Кононенко предлагала разрешить капитальную застройку в Подмосковных лесах. Законопроект был раскритикован экологами, и после отрицательного отзыва правительства его рассмотрение было отложено.