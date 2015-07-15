Что даст уход из Украины компании Chevron - мнение эколога

Об этом на своей странице в соцсети пишет сопредседатель "Ассоциации зеленых Украины" Ярослав Задесенец. Он напоминает, что несколько лет назад "Шел" и "Шеврон" выиграли тендер на разработку газовых месторождений в Донецкой и Львовской областях, чем вызвали бурю протестов активистов в сфере охраны окружающей среды.

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"Добыча сланцевого газа само по себе довольно дорогое мероприятие. А кроме того, может нести значительные риски для экологии районов добычи. Так, среди способов добычи активно используются гидроразрывы пластов и даже сейсмическое моделирование. Что в свою очередь приводит к значительным выбросам химикатов в грунтовые воды и плодородные почвы", - пишет Ярослав Задесенец.

По его мнению, вода в таких районах почти всегда становиться непригодной к употреблению, а фонтаны газа пробиваются на поверхность, убивая все живое вокруг. В то же время, Украина в попытках ослабить российскую газовую удавку отчаянно нуждается в альтернативных источниках энергоресурсов. И сланцевый газ рассматривался как реальная возможность помочь в этом вопросе.

"Ежегодно только на Олесском месторождении планировалась добывать 5-10 млрд кубометров газа. А размер инвестиций должен был составить что-то около 350 млн долларов", - отмечает эколог.

Не стоит забывать и том, что компании, такие как "Шеврон", являются своеобразным форпостом американской внешней политики.

"Уход одного из транснациональных гигантов из Украины можно расценивать весьма симптоматично: нам и дальше будут сочувствовать, и предоставлять кредиты, но серьезный бизнес, по-прежнему, не будет спешить с инвестициями", - считает Ярослав Задесенец.