На Житомирщине прокуратура борясь с незаконной добычей янтаря предотвратила передачу в пользование 359,2 гектаров земель

Об этом говорится в ответе прокуратуры Житомирской области на информационный запрос УНИАН относительно предоставления информации о состоянии борьбы с незаконной добычей янтаря в регионе.

"С целью предотвращения использования земельных участков не по целевому назначению, а также возврата (государству - УНИАН) земель, используемых для незаконной добычи янтаря, в суд заявлено 12 исков на сумму 8,1 млн грн. За 6 месяцев этого года судами удовлетворено 5 исков о предотвращении передачи в пользование 359,2 га земель общей стоимостью 3,3 млн грн», - сказано в информации прокуратуры.

Читайте такжеНа Житомирщине готовят программу рекультивации уничтоженных копателями янтаря земель

Также сообщается, что органами прокуратуры области обеспечивается процессуальное руководство в 40 уголовных процессах в сфере незаконной добычи янтаря.

«Всего в течение 2014-2015 годов органами предварительного расследования области внесены сведения по 51 уголовному производству упомянутой категории (которые касаются незаконной добычи янтаря в регионе - УНИАН), из них 6 уголовных производств направлены в суд для рассмотрения по существу, одно уголовное производство остановили в связи с розыском подозреваемого, по 8 уголовным процессам принято решение о закрытии. Сейчас по 40 уголовным процессам указанной категории продолжается досудебное расследование», - сообщает прокуратура области.

Во время расследования 14 уголовных производств у злоумышленников изъято свыше 300 кг янтаря.

Читайте такжеЯнтарная лихорадка: Житомирская ОГА хочет объявить Олевский район зоной экологического бедствия

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области продолжаются мероприятия по предотвращению незаконной добычи янтаря, залежи которого есть на севере региона - в Коростенском, Овручском, Лугинском, Олевском районах. В области незаконной добычей янтаря повреждено почти 200 га земель лесохозяйственного назначения, размер вреда, нанесенного лесу, оценивается в миллион гривен.