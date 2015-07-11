В Чернобыльской пуще продолжают тушить тлеющий торф
10:32, 11 июля 2015Природные ресурсы
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Продолжается гашение локализованных очагов тлеющего торфа на площади более 5 га
К гашению пожара привлечено 10 единиц техники и 56 человек / mns.gov.ua
В Киевской области, по состоянию на 7 часов утра 11 июля, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается гашение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,05 га.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подчеркивая, что «ситуация контролируемая».
К гашению пожара привлечено 10 единиц техники и 56 человек, в том числе от ГСЧС 5 ед. техники и 35 человек личного состава.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.
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