В Чернобыльской пуще продолжают тушить тлеющий торф

В Киевской области, по состоянию на 7 часов утра 11 июля, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается гашение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,05 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подчеркивая, что «ситуация контролируемая».

К гашению пожара привлечено 10 единиц техники и 56 человек, в том числе от ГСЧС 5 ед. техники и 35 человек личного состава.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.