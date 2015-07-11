В Житомирской области из-за незаконной добычи янтаря повреждено почти 200 га земель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский на совещании по вопросам противодействия незаконной добыче янтаря в регионе.

По его словам, «лесное хозяйство понесло масштабные потери, в результате незаконной добычи янтаря повреждено почти 200 га земель лесохозяйственного назначения, размер ущерба, нанесенного лесу, составляет фактически миллион гривень".

Куринский отметил, что лесоводы своевременно информируют правоохранительные органы о фактах незаконной добычи, как могут, помогают им, обеспечивают транспортом и топливом.

По его данным, "сейчас незаконная добыча янтаря, в основном, прекращена, однако в отдельных кварталах государственного предприятия «Белокоровичское ЛХ» есть отдельные случаи непромышленной добычи янтаря местным населением".

По мнению Куринского, для воссоздания экосистемы на поврежденных нелегальной добычей янтаря лесных землях севера Житомирской области необходимо около 400 тысяч гривень на каждый гектар.

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Александр Ковальчук, который также принял участие в совещании, подчеркнул необходимость борьбы с незаконной добычей янтаря как в Житомирской области, так и в Украине в целом.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецоперации по задержанию лиц, которые занимаются незаконной добычей янтаря, будут завершены на следующей неделе.