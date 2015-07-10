Глава Житомирщины говорит, что рано говорить о прекращении нелегальной добычи янтаря в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Машковский сказал сегодня в ОГА на совещании с участием правоохранителей по противодействию незаконной добыче янтаря в области.

"Когда я слышу сегодня заявления о том, что незаконная добыча янтаря в области прекращена, то я не был бы столь оптимистичным. Нам нужно еще работать в этом направлении", - подчеркнул он.

"У меня другие данные, в частности, что сегодня растет возмущение людей в северных районах области, что у них забрали возможность заработка (из-за прекращения незаконной добычи янтаря-УНИАН)",- добавил Машковский.

В то же время председатель ОГА отметил, что эта незаконная добыча, криминальные элементы, незаконная скупка и контрабанда янтаря представляют опасность для общества, и призвал прекратить это. "Я считаю, что то, что сейчас там происходит, является угрозой области и национальной безопасности государства", - подчеркнул Машковский.

На совещании заслушали отчеты правоохранителей, экологов, лесоводов, председателей райгосадминистраций тех районов, где проводилась незаконная добыча янтаря. Они заявили, что по состоянию на сегодня в области прекращена промышленная добыча янтаря (мотопомпами - УНИАН), однако кустарным способом - лопатами вручную - это добыча еще продолжается.

Правоохранители и другие члены межведомственных групп отчитались о количестве проведенных рейдов и выявленных правонарушений в указанной сфере, отмечая при этом, что ожидают скорейшего принятия, в частности, законопроекта "О добыче и реализации янтаря", принятый Верховной Радой 23 апреля в первом чтении.

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Машковский, среди прочего, поручил соответствующим службам подсчитать, сколько для этой рекультивации и восстановления поврежденных копателями земель нужно средств, и заявил о намерении областной власти выделить деньги на это из областного бюджета.

Для снятия социального напряжения на севере области на совещании также решено усилить меры по трудоустройству безработного населения северных регионов Житомирщины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля УМВД в Житомирской области заверило, что нелегальная добыча янтаря в регионе прекращена.

Сегодня, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецоперации по задержанию лиц, которые занимаются незаконной добычей янтаря, будут завершены на следующей неделе.

"Операции по задержанию преступников, которые обеспечивают финансирование криминального мира криминальной добычей янтаря, будут завершены на следующей неделе", - сказал он.