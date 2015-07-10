Гигантская воронка на Ямале превращается в тундровое озеро (фото)

Обнаруженная в 2014 году крупная воронка в Ямало-Ненецком автономном округе, предположительно образовавшаяся в результате выброса газа, начала превращаться в озеро. Об этом сообщается на сайте правительства региона, передает Дождь.

Ученые на Ямале завершили экспедицию к месту образования гигантской воронки, появившейся в 2014 году вблизи поймы реки Морды-Яха. Участникам экспедиции удалось выяснить, что воронка, как прогнозировалось ранее, начала заполняться водой.

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За зиму и весну она наполнилась на десять метров и этот процесс продолжается.

Провал в земле был обнаружен летом прошлого года недалеко от Бованенковского газового месторождения. Его диаметр по внутреннему краю составлял около 40 метров.

Ученые считают, что через несколько лет воронка превратится в одно из тундровых озер, которые, как отмечается, скорее всего, имеют такое же происхождение.