Порошенко анонсировал задержание "спонсоров" незаконной добычи янтаря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в ходе заседании расширенной коллегии Министерства внутренних дел Украины.

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«Операции по задержанию преступников, которые обеспечивают финансирование уголовной добычи янтаря, будут завершены на следующей неделе», - сказал он.

По словам президента, на совещании во Львове 2 июля он дал задание в течение недели разработать и в течение двух недель реализовать согласованные с другими ведомствами шаги по пресечению незаконной добычи и вывоза янтаря.

«Вместо этого получил на днях информацию о том, как из служебного помещения органа внутренних дел похитили 27 кг янтаря, ранее изъятого у преступников... И мы провели консультации с Арсеном Борисовичем, с руководителями других силовых ведомств. Сроки не сдвигаются», - подчеркнул Порошенко.