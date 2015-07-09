На Житомирщине готовят программу рекультивации уничтоженных копателями янтаря земель

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника ведомства Валерия Рудыка.

По его словам, милиция инициирует перед Житомирским областным советом и другими органами местного самоуправления разработку программ по рекультивации земель, поврежденных в результате работы «варварских копей».

Также Рудык подчеркнул, что усилия милиции направлены на выявление и документирование тех, кто закупал незаконно добытый янтарь, и организаторов этого нелегального бизнеса с миллионными прибылями. Сейчас милиция расследует более 50 соответствующих уголовных производств.

Рудык напомнил, что с середины июня этого года на территории северных районов области увеличено количество рейдовых мобильных групп, которые выявляют и пресекают факты незаконной добычи янтаря.

"Правоохранители совместно с работниками СБУ, экологической инспекции, лесниками задерживают нарушителей и технику. По состоянию на 9 июля незаконные копи не работают ни в одном из районов Житомирщины", - подчеркнул он.

По словам начальника УМВД в Житомирской области, проблема незаконной добычи янтаря является многоуровневой, и требует комплексного подхода.

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"Поэтому в ее решении задействованы все заинтересованные стороны: от местного населения и органов самоуправления до власти и народных депутатов", - сказал он.

Правоохранители предложили и реализуют свою программу действий по наведению порядка в районах нелегальных копей, в том числе способствуют созданию специальных общественных формирований по охране лесов.

Как сообщил УНИАН начальник Олевского райотдела милиции Виктор Думан, с начала года в райотдел поступило более 80 заявлений и сообщений, связанных с незаконной добычей янтаря в районе.

"Каждый случай проверялся, но только в 14 из них были установлены признаки уголовных деяний и, соответственно, открыты производства по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Еще 26 обращений приобщили к уже имеющимся делам, по остальным – информация не подтверждалась", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июля, Управление МВД Украины в Житомирской области отчиталось о пресечении нелегальной добычи янтаря в области.