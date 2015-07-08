Милиция уверяет, что нелегальная добыча янтаря на Житомирщине прекращена

Об этом говорится в ответе Управления МВД Украины в Житомирской области на информационный запрос корреспондента УНИАН относительно предоставления информации о состоянии борьбы с незаконной добычей янтаря в регионе.

"Управлением МВД Украины в Житомирской области на исполнение требований руководства государства и МВД Украины на постоянной основе принимаются меры, направленные на противодействие незаконной добычи янтаря на территории Житомирской области",- говорится, в частности, в ответе на запрос.

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Также указывается, что в текущем году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 23 уголовным правонарушениям, связанных с незаконной добычей янтаря на территории Житомирской области. В рамках данных производств задержано более 30 правонарушителей, изъято 69 кг янтаря, 17 транспортных средств, 22 мотопомпы, более 60 рукавов к мотопомпам, две единицы оружия.

"После проведения межведомственного совещания в Олевске от 19 июня этого года увеличено количество работников милиции и мобильных групп, которые круглосуточно отрабатывают пораженные территории и проводят мероприятия по прекращению незаконной добычи янтаря, постоянно работают рабочие группы из числа работников милиции, СБУ, лесной охраны и экологической инспекции. В результате активизации вышеуказанных мероприятий на настоящее время (8 июля-УНИАН) незаконная добыча янтаря прекращена",- говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, 19 июня этого года на Житомирщине во время рейда прессы, властей и милиции разоблачили городок нелегальных добытчиков янтаря. В области созданы специальные межведомственные группы для усиления борьбы с незаконной добычей янтаря. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал председателя Житомирской ОГА Сергея Машковского внести предложения по борьбе с «янтарной мафией».