В Яремче провели международную экоконференцию об охране бассейна Прута
На международной экологической конференции в Яремче (Ивано-Франковская область) рассмотрели проект по охране окружающей среды международных речных бассейнов.
Речь шла о реке Прут, которая течет по территориям Украины, Молдовы и Румынии, сообщает ГалТВ.
Рабочая группа проекта ЕПІРБ, которая изучала, насколько загрязнена река Прут — главной проблемой назвала выброс неочищенных стоков в городах и селах. Беспокойство у экспертов вызвали также туристические зоны в сельской местности.
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