В Яремче провели международную экоконференцию об охране бассейна Прута

Речь шла о реке Прут, которая течет по территориям Украины, Молдовы и Румынии, сообщает ГалТВ.

Рабочая группа проекта ЕПІРБ, которая изучала, насколько загрязнена река Прут — главной проблемой назвала выброс неочищенных стоков в городах и селах. Беспокойство у экспертов вызвали также туристические зоны в сельской местности.

Читайте такжеВ Днепропетровске берега двух рек покрылись мертвой рыбой (видео)Наталья Закорчевна - национальный эксперт проекта - рассказала, что в рамках согласования украинского законодательства с Водной рамочной директивой Европейского союза на подготовку планов управления речными бассейнами Евросоюз дает нам 10 лет, из них 6 на реализацию мониторинга качества воды и 3 года, чтобы принять национальное законодательство и назначить компетентные органы.