В Сибири горят три заповедника

Леса горят в трех заповедниках Бурятии, Тувы и Иркутской области. Об этом сообщили в среду в окружном департаменте лесного хозяйства, передает ТАСС.

Больше природных пожаров в Республиках Тыва (29 очагов на площади 39 тыс. га) и Бурятия (8 тыс. га) и Забайкальском крае (22 пожара на 3,5 тыс. га). По пять пожаров действуют в Иркутской области (212,5 га) и Красноярском крае (21,9 га), два пожара на площади 6,2 га зафиксированы в Томской области.

Кроме того, пять пожаров действуют на землях особо охраняемых природных территорий: 53 га горят в заповеднике "Байкальский" в Бурятии, 171 га - в заповеднике "Азас" в Туве и 21 га - в национальном парке "Заповедное Прибайкалье" Иркутской области.

За прошедшие сутки ликвидировано 42 лесных пожара на площади 4,9 тыс. га.

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Случаев перехода лесного пожара на населенные пункты и объекты экономики не зафиксировано. Режим ЧС действует на всей территории Хакасии, Бурятии, Тувы, Забайкальского края, в одном районе Красноярского края и Иркутской области.

Особый противопожарный режим введен на всей территории Забайкальского края, Иркутской области, Тувы, Томской области, в 18 районах Бурятии, в семи районах Красноярского края, одном районе Новосибирской области.