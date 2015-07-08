В Чернобыльской пуще 10 сутки тушат торф

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 17.10 29 июня на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

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Сейчас ситуация контролируема. Продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,2 га (за сутки ликвидировано 0,3 га). К тушению пожара привлечено 15 единиц техники и 90 человек.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области. Общую координацию действий по тушению пожара осуществляет первый заместитель председателя ГСЧС.