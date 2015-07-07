На Житомирщине объявлен высший уровень пожарной опасности

В Житомирской области с понедельника, 6 июля, ограничен въезд автотранспорта в леса в связи с объявлением самого высокого - 5-го класса пожарной опасности в регионе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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Как отмечается в сообщении, в настоящее время в регионе наблюдается самый высокий - 5-й класс пожарной опасности, поэтому в лесах области круглосуточно дежурят работники государственной лесной охраны, чтобы не допустить возгораний.

«Учитывая погодные условия, ситуация с пожарной безопасностью в лесах области остается достаточно напряженной», - цитирует пресс-служба ведомства начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского.

По его словам, лесоводы прилагают максимум усилий, чтобы уберечь лесные насаждения: восстановили противопожарные разрывы, дополнительно закупают пожарные машины, вся лесная охрана находится в состоянии полной боевой готовности.

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Существенную помощь в обнаружении очагов возгораний оказывает авиация, кроме того, лесоводы хотят привлечь к этому делу и волонтеров.

На данный момент уже перекрыты все лесные дороги, а въезд автотранспорта в лес категорически запрещен. Лесоводы обратились к гражданам с просьбой максимально ограничить посещение леса до наступления более благоприятных погодных условий.

Как сообщал УНИАН, ранее Гидрометцентр предупредил о сильной жаре 6-8 июля в западных и местами в Винницкой и Житомирской областях.