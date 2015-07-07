Экологи опубликовали видео Большого Барьерного рифа, снятое черепахой

Главная особенность ролика в том, что он был снят на камеру, прикрепленную к спине морской черепахи, передает Lenta.ru.

Запись сделана в рамках исследовательского проекта, цель которого — изучить, как изменения климата и загрязнение окружающей среды сказываются на живущих на рифе колониях черепах. Чтобы узнать больше о повадках этих животных в естественной среде, ученые установили на подопытную черепаху камеру GoPro, а затем отпустили на волю.

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Ролик длится примерно три минуты, после чего невольный оператор (зеленая морская черепаха Chelonia mydas) стряхивает камеру и уплывает. Устройство спасает аквалангист.

В фонде рассчитывают, что публикация фильма поможет привлечь внимание к опасностям, которые угрожают морским черепахам и остальным 6 тысячам видов животных, обитающим на Большом Барьерном рифе.

Большой Барьерный риф — самый крупный коралловый риф в мире, который можно увидеть даже из космоса. Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его состав входят свыше 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов, образуя гряду длиной 2,5 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии.