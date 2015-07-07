В России борются с нашествием саранчи: привлекли авиацию
10:56, 07 июля 2015Природные ресурсы
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Челябинскую область Российской Федерации атаковала саранча.
Челябинская область страдает от нашествия саранчи / Фото УНИАН
Нашествие саранчи накрыло 37 тысяч гектаров полей и городов, говорится в сюжете ТСН.
Кроме того, 200 тысяч гектаров насаждений уже уничтожено насекомыми.
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Для борьбы с нашествием насекомых в России решили привлечь авиацию. В свою очередь синоптики советуют россиянам подождать похолодания, которое само уничтожит саранчу.
Однако когда может прийти похолодание, в местном гидрометцентре не знают. Теперь регион страдает от жары.
Ранее УНИАН сообщал, что челябинские ученые разработали белковый корм для животных из саранчи и специальный аппарат для его производства.
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