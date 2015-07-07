В Одессе эпидемиологи рекомендуют временно не купаться в море

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в связи с обильными ливневыми осадками и возможным загрязнением морской воды санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует водопользование на всех пляжах Одессы.

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Акцентируется, что необходимо дождаться получения результатов бактериологического контроля морской воды.