Девятые сутки пожарные не могут потушить торфяники в "Чернобыльской пуще"

"По состоянию на 7 часов 7 июля ситуация контролируется. Продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,5 га (за сутки ликвидировано 0,5 га)", - говорится в сообщении.

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К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 87 человек, в том числе от ГСЧС 10 единиц техники и 67 человек личного состава, передает ZN.UA.

Пожар начался 29 июня около 17:00 на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в зоне отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле в районе селе Ковшиловка и поселка Полесское. В пойме реки Уж произошло возгорание сухой травы и камыша. К утру 30 июня пожар охватил площадь в 130 га.