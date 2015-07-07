Девятые сутки пожарные не могут потушить торфяники в "Чернобыльской пуще"

09:02, 07 июля 2015
Природные ресурсы
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Пожарные продолжают тушение двух локализованных очагов тлеющего торфана общей площади 5,5 га на на территории"Чернобыльской пущи", сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром во вторник.

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"По состоянию на 7 часов 7 июля ситуация контролируется. Продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,5 га (за сутки ликвидировано 0,5 га)", - говорится в сообщении.

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К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 87 человек, в том числе от ГСЧС 10 единиц техники и 67 человек личного состава, передает ZN.UA.

Пожар начался 29 июня около 17:00 на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в зоне отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле в районе селе Ковшиловка и поселка Полесское. В пойме реки Уж произошло возгорание сухой травы и камыша. К утру 30 июня пожар охватил площадь в 130 га.

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