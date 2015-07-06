На Луганщине из-за обстрела боевиков горели 15 гектаров соснового леса

5 июля боевики обстреляли Станично-Луганский район, вследствие чего горели 15 га соснового леса.

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Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, вчера с 12.00 до 13.00 со стороны населенных пунктов Пионерское и Николаевка боевики обстреливали территорию Станично-Луганского лесничества вблизи села Болотное и станции Ильинка. В результате обстрела произошло возгорание около 15 га соснового леса.

Пожар локализован. Данный факт квалифицирован по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).