В Киевской области горят торфяники на общей площади 7,7 гектаров
Спасатели ликвидируют пожары торфа в Бородянском, Иванковском, Вышгородском, Киево-Святошинском районах и в Ирпенской зоне Киевской области.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, за прошедшие сутки ликвидировано возгорание на общей площади 1,1 га.
Остается 6 очагов горения на площади 7,7 га.
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С начала года на территории Киевской области зарегистрировано 78 торфяных пожаров на общей площади 56 га.
Как сообщал УНИАН, также на Киевщине, в лесном хозяйстве «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, продолжается тушение двух локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 6 га.
В гидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области в связи с жарой с 6 до 9 июля.