На Киевщине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киевской области 6-7 июля будет высокая (4-го класса), местами чрезвычайная (5-го класса), 8-9 июля будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Как сообщал УНИАН, в лесном хозяйстве «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа.

К тушению пожара привлечено 18 единиц техники и 102 человека.

Напомним, 29 июня на территории Чернобыльской пущи в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.