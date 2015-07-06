В чернобыльской зоне до сих пор тлеют два очага торфа - ГСЧС
10:40, 06 июля 2015Природные ресурсы
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В лесном хозяйстве «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 6 га (за сутки ликвидировано 2,6 га).
В чернобыльской зоне до сих пор тлеют торфяники / mns.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напоминаем, что пожар возник 29 июня в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж – загорелась сухая трава и камыш, пламя распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.
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По состоянию на 7.00 6 июля ситуация контролируемая.
К тушению пожара привлечены 18 ед. техники и 98 человек, в том числе от ГСЧС - 10 ед. техники и 74 человека личного состава.
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