В чернобыльской зоне до сих пор тлеют два очага торфа - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напоминаем, что пожар возник 29 июня в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж – загорелась сухая трава и камыш, пламя распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

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По состоянию на 7.00 6 июля ситуация контролируемая.

К тушению пожара привлечены 18 ед. техники и 98 человек, в том числе от ГСЧС - 10 ед. техники и 74 человека личного состава.