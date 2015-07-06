Минобороны Канады направит 1,4 тысячи военных для тушения лесных пожаров в провинции Саскачеван

Вооруженные силы Канады направляют 1,4 тыс. военнослужащих для помощи в ликвидации лесных пожаров в провинции Саскачеван. Об этом ТАСС сообщили в канадском министерстве обороны.

"В задачу военных входит оказание помощи в тушении огня, а также обеспечение логистики при эвакуации населения из опасных зон", - отметили здесь.

На данный момент около 8 тыс. жителей Саскачевана эвакуированы из-за бушующих вторую неделю на севере региона лесных пожаров. Эвакуация затронула более 50 поселений, в большинстве из которых проживают представители коренных народов Канады. Вынужденных переселенцев разместили на юге Саскачевана, а также в соседних провинциях Манитоба и Альберта.

La Ronge evac complete at midnight, province is requesting Cdn Forces help to fight #skfirehttps://t.co/72qcuUPwLOpic.twitter.com/LkNjLoTzHN — Government of Sask (@SKGov) July 5, 2015

В субботу премьер-министр Саскачевана Брэд Уолл обратился к правительству Канады за помощью в ликвидации лесных пожаров.

На данный момент в регионе зафиксировано более 110 очагов возгорания, площадь 49 из них превышает 100 гектаров. Общая площадь лесных пожаров не сообщается.

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В тушении огня задействованы более 600 пожарных, 40 вертолетов и 19 самолетов. На помощь местным огнеборцам также прибыли их коллеги из канадских провинций Онтарио, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор, а также американские пожарные из штата Южная Дакота.