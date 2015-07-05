В Чернобыльской зоне до сих пор не потушили пожар
18:33, 05 июля 2015Природные ресурсы
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В лесном хозяйстве «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа.
Продолжается тушение 2 локализованных очагов / mvs.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7 час. 5 июля ситуация контролируемая. Продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 8,6 га (за сутки ликвидировано 5,4 га)», - говорится в сообщении.
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К тушению пожара привлечено 18 единиц техники и 102 человека.
Как сообщалось, 29 июня на территории Чернобыльской пущи в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.
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