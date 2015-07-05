Из-за лесных пожаров в Канаде проводят масштабную эвакуацию (фото)

Около 8 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщил телеканал CBC.

До 5 тысяч эвакуированных переместят за сотни километров в убежище в городе Колд-Лейк (провинция Альберта), передает Lenta.ru.

Премьер-министр Саскачевана Брэд Уолл (Brad Wall) сообщил, что может понадобиться помощь военнослужащих, особенно в вопросах логистики в связи с масштабной эвакуацией.

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Въезд в город Ла-Ронж ограничено. В районе Монреаль-Лейк объявлено чрезвычайное положение. Общее число пожаров выросло до 114.

We’ve heard some ppl going into #skfire evac zones to get pics/vid. This is very dangerous... https://t.co/EGPWQc36Mhpic.twitter.com/9BD1EBO76U — Government of Sask (@SKGov) July 2, 2015

По данным Службы охраны лесов Канады, площадь земель, которую ежегодно проходят пожары, в среднем составляет 1,6 миллиона гектаров.

На тушение пожаров в год тратится от 500 миллионов до 1 миллиарда канадских долларов (от 400 до 800 миллионов долларов США). 65 процентов пожаров происходят в результате человеческой деятельности (в России этот показатель составляет 90 процентов).