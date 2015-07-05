Виноградники Шампани и Бургундии включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО
08:33, 05 июля 2015Природные ресурсы
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ЮНЕСКО включила виноградники и винные погреба французских регионов Шампань-Арденны и Бургундия в список всемирного наследия.
Виноградники Шампани попали в список ЮНЕСКО / flickr.com/renee_lightner
Винные регионы попали в список на сессии организации в немецком Бонне, передает Русская служба Би-Би-Си.
Собрание руководства ЮНЕСКО совпало по времени с разрушением джихадистами "Исламского государства" руин древней Пальмиры в Сирии.
Критики организации заявляют, что уничтожение памятников древности на Ближнем Востоке подчеркивает неспособность организации защитить культурное наследие.
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Сама генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова называет уничтожение экстремистами памятников культуры на Ближнем Востоке "культурной чисткой".
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