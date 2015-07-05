Виноградники Шампани и Бургундии включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила виноградники и винные погреба французских регионов Шампань-Арденны и Бургундия в список всемирного наследия.

Винные регионы попали в список на сессии организации в немецком Бонне, передает Русская служба Би-Би-Си. Собрание руководства ЮНЕСКО совпало по времени с разрушением джихадистами "Исламского государства" руин древней Пальмиры в Сирии. Критики организации заявляют, что уничтожение памятников древности на Ближнем Востоке подчеркивает неспособность организации защитить культурное наследие. Читайте такжеРастения не спасут мир от глобального потепления - ученые Сама генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова называет уничтожение экстремистами памятников культуры на Ближнем Востоке "культурной чисткой".

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