В Чернобыльской зоне все еще продолжают тушить тлеющий торф (фото)

В лесном хозяйстве «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение четырех локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 14 га (за сутки ликвидировано 12 га).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Напоминаем, что 29 июня на Чернобыльской пуще в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

По состоянию на 7.00 4 июля ситуация контролируемая.

В тушении пожара задействовано 20 единиц. техники и 113 человек, в том числе от ГСЧС 13 единиц техники и 90 человек личного состава.