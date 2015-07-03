Ученые считают, что смогут вернуть утерянный аромат всем сортам роз

Новое открытие позволит вернуть цветам приятный запах, который они потеряли за столетия селекции, утверждают авторы статьи в журнале Science.

Сорта роз подвергались селекции, главным образом за их внешние свойства. В результате некогда сильные ароматы этих цветов стали гораздо менее выраженными, передает Lenta.ru.

Специалисты, исследовавшие запах роз, концентрировали свои усилия на каскаде биохимических реакций, производящем ароматные алкогольные соединения (монотерпены) с помощью особых ферментов (терпеновых синтаз).

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Однако Жан-Луи Маньяр (Jean-Louis Magnard) из Лионского университета и его коллеги обнаружили, что аромат розам придает совершенно другой фермент. Исследователи сравнивали транскриптомы двух сортов — Papa Meilland (с сильным запахом) и Rouge Meilland (почти без запаха), определяя их различия на генетическом уровне.

Выяснилось, что фермент RhNUDX1, действующий в цитоплазме клеток, расположенных на лепестках роз, создает известный монотерпен гераниол — один из основных компонентов розового масла.

Маньяр отмечает, что в будущем ботаники смогут применять ген, кодирующий фермент RhNUDX1, и вернуть ярким розам утраченные ими в прошлом ароматы.