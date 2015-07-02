Геологи обещают предсказать, когда взорвется супервулкан, способный вызвать массовое вымирание на Земле

Геологи из университета Аризоны заявили, что в ближайшем будущем они смогут достаточно точно и заблаговременно предсказать, когда произойдет очередное извержение и взрыв Йеллоустонского супервулкана, потенциально способного вызвать очередное массовое вымирание на Земле, говорится в статье, опубликованной в журнале Geology, передает РИА Новости.

"Полученные нами результаты показывают, что извержение супервулкана началось в последний раз через 10 месяцев после того, как новые потоки лавы проникли в его магматическую камеру и расплавили содержащиеся в ней породы, закончив тем самым 220 тысячелетнюю спячку Йеллоустона. Если камера прогреется сегодня аналогичным образом, то, скорее всего, произойдет новое извержение в схожие сроки", — заявила Кристи Тилл (Christy Till) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Читайте такжеВ Японии повысили уровень опасности из-за пробуждения вулкана

Тилл и ее коллеги нашли несколько геологических индикаторов того, что взрыв супервулкана в Йеллоустонском национальном парке можно предсказать даже за 10 лет до его пробуждения и начала нового мощнейшего извержения, изучая породы, извлеченные с разных глубин из его жерла.

Используя особые ионные масс-спектрометры, геологи смогли определить ту скорость, с которой породы магматической камеры – "хранилища" лавы – плавились при появлении новой порции жидкой магмы, поднимавшейся к Йеллоустонскому супервулкану из недр Земли.

Как оказалось, предыдущее небольшое извержение Йеллоустона, которое произошло 70 тысяч лет назад, началось примерно через 10 месяцев после того, как новые потоки расплавленных пород появились внутри супервулкана. Следующее извержение, как показывает состояние пород в недрах Йеллоустона и расчеты Тилл и ее коллег, должно произойти схожим образом.

Читайте такжеВ Красном море у берегов Йемена появились два новых острова

Это, как считают авторы статьи, позволит предсказать наступление катастрофы и даст время на эвакуацию населения и принятие экстренных мер по защите цивилизации от последствий извержения, которое, несмотря на небольшие для Йеллоустона масштабы, будет не уступать в силе мощнейшим вулканическим катаклизмам 20 века и может потенциально стать крупнейшей катастрофой текущего столетия.

Дальнейшее изучение пород и следов более ранних извержений показало, что часть таких событий можно предсказать даже за 10 лет до взрыва супервулкана. Это, как отмечают ученые, даст нам еще больше шансов на адекватную подготовку к катастрофе.