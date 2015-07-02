В Чернобыльской пуще продолжают тушить остатки локализованных очагов тлеющего торфа

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ликвидированы очаги пожара в пгт Полесское, селах Старые Соколы и Бычки.

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Ситуация в Чернобыльской пуще контролируемая, уверяют в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 23 ед. техники и 122 человека, в том числе от ГСЧС 10 ед. техники и 66 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

Вчера пожарные подразделения локализовали возгорание травы в Чернобыльской пущи.