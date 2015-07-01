ЮНЕСКО требует от России и США защитить заповедник острова Врангеля

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в среду на своей 39-й сессии потребовал, чтобы Россия и США предоставили гарантии того, что нефтяное освоение Чукотского моря не нанесёт вреда природе заповедника на российском острове Врангеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Greenpeace.

"В Бонне, на своей 39-й сессии, комитет всемирного наследия потребовал, чтобы Россия и США представили гарантии того, что нефтяное освоение Чукотского моря не нанесёт никакого вреда объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Природный комплекс заповедника Остров Врангеля". Это должно быть сделано прежде, чем начнутся какие-либо работы в районе заповедника", — говорится в сообщении.

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Как отмечает экологическая организация, "Роснефть" в прошлом году начала сейсморазведку в прилегающем к заповеднику районе, компания Shell планирует начать разведочное бурение в Чукотском море в июле. Shell признает, что в случае крупной аварии нефтяное загрязнение попадет в Россию и может дойти до острова Врангеля, но не предлагает мер, чтобы этого предотвратить.

"Комитет только что принял резолюцию, которая предлагает России пригласить на остров Врангеля мониторинговую миссию Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы, чтобы эксперты смогли оценить степень угрозы. Кроме того, комитет высказывает твердое требование прекратить строительство военных объектов в границах заповедника "Остров Врангеля", которое ведёт российское министерство обороны", — уточняют в Greenpeace.

"Мы надеемся, что Россия и США последуют рекомендациям комитета и совместно предпримут меры, чтобы предотвратить ущерб заповеднику "Остров Врангеля". Это уникальная арктическая территория, которая необходима для сохранения белых медведей, нескольких видов китов и сотен редких и эндемичных видов. Нефтяное освоение и строительные работы представляют для них прямую угрозу, — рассказал координатор проекта по всемирному наследию Greenpeace России Андрей Петров.

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Кроме того, комитет в среду принял решение еще по трём объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Он потребовал, чтобы Россия отказалась от строительства трубопровода в Китай через "Золотые горы Алтая", и призвал правительства обеих стран рассмотреть альтернативные маршруты трассы. Если страны не прислушаются к рекомендациям, этот объект будет включен в список "всемирного наследия под угрозой". Комитет повторил своё требование отозвать лицензию на добычу золота в "Девственных лесах Коми". Что касается "Вулканов Камчатки", комитет потребовал оценить планы строительства каскада ГЭС вблизи объекта всемирного наследия.