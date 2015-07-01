Япония назвала "прискорбным" подписание в РФ закона о запрете дрифтерного лова рыбы
20:17, 01 июля 2015Природные ресурсы
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Глава МИД Японии Фумио Кисида считает "крайне прискорбным" подписание в России закона о запрете дрифтерного вылова рыбы с 1 января 2016 года.
REUTERS
Соответствующее заявление опубликовано на сайте японского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.
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Вместе с тем, министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что дрифтерный лов рыбы "является одним из основных видов деятельности для рыбной индустрии на Хоккайдо". "Это окажет серьезно влияние на смежные отрасли", - привело его слова агентство Kyodo. Он также добавил, что Япония "рассматривает надежные ответные меры".
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