Япония назвала "прискорбным" подписание в РФ закона о запрете дрифтерного лова рыбы

Соответствующее заявление опубликовано на сайте японского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.

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Вместе с тем, министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что дрифтерный лов рыбы "является одним из основных видов деятельности для рыбной индустрии на Хоккайдо". "Это окажет серьезно влияние на смежные отрасли", - привело его слова агентство Kyodo. Он также добавил, что Япония "рассматривает надежные ответные меры".