Пожарным удалось локализовать возгорание в Чернобыльской зоне

Пожарные подразделения локализовали возгорание травы на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща».

Об этом начальник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас уже локализовали возгорание травяного настила по всем 6 очагам на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща», а именно вблизи поселков Полесское, Ковшиловка, Глинка, Старая Красница, Лубянка и Бычки. В районе поселков Полесское и Бычки наши подразделения осуществляют гашение отдельных участков травяного настила в пределах контролируемого периметра. А также в районе поселков Глинка, Лубянка и Ковшиловка проводится гашение 4 очагов тлеющего торфа", - написал Чечеткин.

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Он также отметил, что распространение огня на лесные массивы не грозит.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

По состоянию на 30 июня, спасателям удалось локализовать 4 из 6 очагов пожара.