Пожарным удалось локализовать возгорание в Чернобыльской зоне
Чечеткин также отметил, что распространение огня на лесные массивы не грозит.
Пожарные подразделения локализовали возгорание травы на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща».
Об этом начальник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сообщил на своей странице в Facebook.
"Сейчас уже локализовали возгорание травяного настила по всем 6 очагам на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща», а именно вблизи поселков Полесское, Ковшиловка, Глинка, Старая Красница, Лубянка и Бычки. В районе поселков Полесское и Бычки наши подразделения осуществляют гашение отдельных участков травяного настила в пределах контролируемого периметра. А также в районе поселков Глинка, Лубянка и Ковшиловка проводится гашение 4 очагов тлеющего торфа", - написал Чечеткин.
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Он также отметил, что распространение огня на лесные массивы не грозит.
Как сообщал УНИАН, 29 июня на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.
По состоянию на 30 июня, спасателям удалось локализовать 4 из 6 очагов пожара.
Наразі вже локалізували загоряння трав’яного настилу по всім 6 осередкам на території комплексу лісового господарства «Ч...Posted by Микола Чечоткін on 1 липня 2015 р.