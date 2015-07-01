В России запретили дрифтерный лов рыбы с 2016 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на дрифтерный вылов рыбы с 1 января 2016 года. Запрет коснется как отечественных, так и зарубежных судов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Как подчеркнула ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, являющаяся одним из авторов документа, закон направлен "на сохранение экономической безопасности страны и улучшение социально-экономического положения прибрежных регионов".

"Дрифтерный промысел лососей, осуществляемый в исключительной экономической зоне России не одно десятилетие, наносит огромнейший вред биоресурсам мирового океана", - констатировала спикер СФ. По ее словам, регионы Дальнего Востока все последние годы настойчиво требовали незамедлительного запрещения дрифтерного лова. "Но, к сожалению, из-за мощного давления заинтересованных лоббистов этот закон принять не удавалось. Сегодня ситуация иная", - подчеркнула Матвиенко.

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Она напомнила, что еще в 1991 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой рекомендовала всем странам наложить мораторий на дрифтерный способ вылова рыбы. "Все страны, кроме России, США и Канады, запретили дрифтерный лов в открытом море и, кроме того, в исключительных экономических зонах", - уточнила сенатор.

По словам Матвиенко, разница заключается в том, что "в США и Канаде он (дрифтерный лов) жестко регламентируется и ведется короткими сетями не более 500 метров". "У нас же каждое судно выставляет порядки из дрифтерных сетей длиною не менее 32 км", - уточнила она, добавив, что в США и Канаде "все суда ежедневно доставляют уловы на берег в порты своих стран, а уловы и продукция дрифтерного промысла, полученные в российских водах, направляются исключительно на экспорт на внешние рынки".

Спикер верхней палаты парламента отметила, что решение о запрете дрифтерного лова вступает в силу 1 января 2016 года, чтобы "у тех владельцев судов, которые занимались дрифтерным ловом, была возможность заняться их переоборудованием".

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В 2014 году дрифтерный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне РФ осуществляли 16 российских и 35 японских судов.

Дрифтерный промысел - это лов плавающей в поверхностных слоях воды рыбы с помощью сетей (дрифтеров) протяженностью до нескольких километров. В такие сети кроме рыбы попадают различные морские млекопитающие, птицы и другие организмы. За это дрифтерный промысел получил название "стена смерти".