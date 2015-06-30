Пожар в Чернобыльской зоне не привел к повышению уровня радиации в столице - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на городскую санитарно-эпидемиологическую службу.

Как отмечается, в связи с возгоранием сухой травы на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» (с. Ковшиловка и пгт. Полесское в пойме реки Уж), СЭС сейчас сконцентрировала внимание на мониторинге состояния атмосферного воздуха.

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Отслеживанием концентрации основных вредных веществ, которые образуются при горении (азота диоксид, углерода оксид, ангидрид сернистый) в 10-ти мобильных точках города (Подольский, Оболонский, Святошинский, Деснянский районы) занимаются Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве и государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины».

«Максимальные приземные концентрации вредных веществ в точках исследования не превышают норму и являются предельно допустимыми, а радиационный фон в пределах нормы (12-14 микрорентген в час)», - информируют в СЭС.

Специалисты Госсанэпидслужбы и в дальнейшем будут проводить регулярный мониторинг последствий возгорания в «Чернобыльской пуще» и отчитываться об экологическом состоянии окружающей среды, уверили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.