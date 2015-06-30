Ближайший очаг возгорания находится в 30 километрах от ЧАЭС (видео)

Ближайший очаг огня находится на расстоянии 30 км от Чернобыльской атомной станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий сегодня на брифинге в Киеве.

«Ближайший очаг огня находится на расстоянии 30 км от атомной станции», - заявил он.

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«Пока проводится тушение травяного настила и пока распространения на лесные массивы нет», – добавил Мельчуцкий.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

Продолжается ликвидация возгорания.