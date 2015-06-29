В России просят реконструировать судно-сборщик для очистки Байкала: озеро может превратиться в болото

Иркутская область предлагает правительству РФ рассмотреть возможность реконструкции судна "Самотлор" - единственного на Байкале, предназначенного для сбора и очистки нефтесодержащих и сточных вод с других судов. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Олег Кравчук, передает ТАСС.

В настоящее время судно-сборщик стоит на причале в порту Байкал и принимает сбросы заходящих туда немногочисленных судов.

"Строительство нового судна-сборщика такого класса может обойтись достаточно дорого, поэтому мы неоднократно поднимали вопрос о реконструкции "Самотлора" перед Минприроды РФ. Однако финансироваться по федерально-целевой программе "Охрана озера Байкал" этот проект не может, поскольку судно не является госсобственностью. Компетенциями по решению этого вопроса в таком случает обладает Минтранс РФ, куда мы также вышли с соответствующим предложением", - отметил Кравчук.

В пресс-службе ОАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП, входит в холдинг "Истлэнд") корр.ТАСС сообщили, что реконструкция судна оценивается в 250 млн рублей. С учетом отрицательной рентабельности, направлять собственные средства на его реализацию собственник не считает возможным. "Реализация проекта возможна лишь при поддержке федерального и регионального бюджетов - Иркутской области и Республики Бурятия", - сказали в ВСРП.

Читайте такжеУченые отмечают, что уровень воды в Байкале может вновь снизиться

Кроме ремонта самого "Самотлора", пароходство считает необходимым "создать комплекс, состоящий из приемных барж, которые будут размещены в самых "горячих" точках бассейна и принимать подсланевые и сточные воды, а "Самотлор", в свою очередь, будет принимать воды с барж".

Альтернативный проект, предполагающий создание на Байкале экофлота, предлагают собственники корабля "Трофим Якин". Свое судно они решили оборудовать отечественными установками, перерабатывающими жидкие отходы с судов в биотопливо. Как отмечает руководитель проекта Екатерина Удеревская, стоимость модернизации 1000 байкальских судов составит порядка 1,5 млрд руб. По ее словам, проект был поддержан Общественной палатой РФ и может быть предложен к госфинансированию.

Финансирование проекта по профильной ФЦП маловероятно, считает Кравчук, поскольку речь идет о судах, находящихся в частной собственности.

По данным Минприроды РФ, число маломерных судов, используемых на Байкале и в Иркутском водохранилище, приближается к 6,5 тыс. единиц.

Загрязнение неочищенными фекальными сбросами и нефтепродуктами стало причиной появления нехарактерной для озера, но обычной для болот водоросли спирогира. По мнению ученых, уникальному озеру, самому крупному и чистому резервуару пресной воды в мире, угрожает эвтрофикация - процесс постепенного превращения в болото.