В аннексированном Крыму додумались, что карьер возле Кара-Дага может разбудить потухший вулкан

Председатель Общественной палаты Григорий Иоффе заявил, что на Кара-Даге находится биостанция, которая занимается, в том числе, наблюдением за вулканическими процессами в этом горном массиве. Об этом сообщают Новости Крыма.

По его мнению, разработка карьера может привести к серьезным последствиям: «К сожалению, потухшие вулканы из-за неуклюжего вмешательства людей имеют такое свойство, что они иногда могут просыпаться. Тогда нам будет ни до каких карьеров, ни до чего».

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Ранее жители Коктебеля, который находится у подножия Кара-Дага, обратились Путину с просьбой не допустить разработку карьера возле Кара-Дага.

В начале мая стало известно, что ООО «Стройпрогресс» планирует разрабатывать Планерское месторождение андезитов возле Карадагского природного заповедника. Местные жители, общественники и экологи выступили против данного проекта.