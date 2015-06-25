Площадь лесных пожаров в Забайкалье продолжает расти, горят уже 750 гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла с 671 до 750 га, сообщили ТАСС в Гослесслужбе региона.

"По данным на 11:00 местного времени (6:00 мск), в крае действуют девять лесных пожаров на общей площади 750 гектаров. Шесть из них локализованы на площади 448 гектаров. В ликвидации возгораний участвуют 113 человек, в том числе 25 парашютистов-десантников, задействовано 30 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Леса горят в Александрово-Заводском, Карымском, Красночикойском, Улетовском, Хилокском и Читинском районах.

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С 19 июня в Забайкальском крае вновь введен особый противопожарный режим из-за возрастания угрозы возникновения пожаров.

В Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах. 29 апреля степной пожар полностью уничтожил село Шивия.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.