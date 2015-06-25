Жители оккупированного Крыма протестуют против уничтожения вулканического массива Кара-Даг (видео)
14:52, 25 июня 2015Природные ресурсы
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Так называемая власть оккупированного Крыма хочет разрушить знаменитый вулканический массив Кара-Даг из-за недостатка строительного камня на полуострове.
Ранее на вулканический массив не посягали, утверждают протестующие / Фото УНИАН
Протестующие записали видеообращение и выложили его на YouTube, сообщает ТСН.
В обращении крымчане отмечают, что разрушение Кара-Дага началось с аннексии Крыма Российской Федерацией.
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Протестующие отмечают, что даже во время фашистской оккупации или советской власти на вулканический массив не покушались, в отличие от нынешней "власти".
"Мы вышли бороться за нашу землю, и никто нас не остановит", - заявила протестующая.
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