Министр экологии обратился к Авакову относительно незаконной добычи янтаря в заповеднике

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра экологии, янтарная мафия успела укорениться, и без спецсредств эту проблему трудно будет решить. «Это как никто знает министр МВД Арсен Аваков, у которого в подчинении есть и Национальная гвардия, и спецподразделения, которые за неделю смогут навести там порядок», - отметил Шевченко.

По словам министра, добыча янтаря ведется на территории лесного заказника, которая наносит экологический ущерб.

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"Добыча ведется в пределах лесного заказника общегосударственного значения «Поясковский»! Там даже топор рядом проносить нельзя, а «старатели» уже так постарались, что нанесли большой экологический ущерб. Поэтому, уважаемые наши правоохранительные органы, защитите, пожалуйста, лес хотя бы в пределах заказников, природных парков и заповедников – ибо это святое! Соответствующее обращение направил на Министра Авакова", - написал Игорь Шевченко.

ПРО БУРШТИН.Усі розуміють, що проблема незаконного видобутку бурштину серйозна, і гучних заяв без реальних справ робит... Posted by Ігор Шевченко on Wednesday, June 24, 2015

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым принять пакет законов, которые будут регулировать добычу янтаря и дадут возможность легально его добывать. Он также предложил осуществлять государственную или специальную подконтрольную государству частную скупку и сертификацию камней.