Не дай ей уйти: в Канаде будут бороться со смыванием опасных аквариумных рыбок в унитаз

Правительство канадской провинции Альберта запускает кампанию по борьбе со смыванием аквариумных рыбок в туалет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBC News.

По словам властей, золотые рыбки размером с обеденную тарелку размножаются как кролики от Летбриджа до Форта Мак-Мюррея. Например, аквариумные рыбы 40 видов были выловлены из биологического пруда — искусственно созданного водоема, предназначенного для очистки сточных вод — на территории муниципалитета Вуд Буффало.

«Это действительно страшно, поскольку означает, что они размножаются в дикой природе, увеличиваются в массе и способны пережить зиму в условиях севера», — отметила эксперт Кейт Уилсон (Kate Wilson) из Службы охраны окружающей среды и парков в Альберте. По ее словам, кампания под названием Don't Let It Loose (с англ. «не дай ей уйти») направлена на информирование жителей об опасности попадания декоративных рыб на волю.

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«Примерно треть инвазивных видов (животных, вышедших за пределы ареалов своего обитания в результате деятельности человека — прим. «Ленты.ру»), которые угрожают естественной водной среде, попадают в водоемы из аквариумов», — сказала специалист.

Кампания нацелена на зоомагазины, сервисные компании, которые работают с владельцами аквариумов и закрытых водоемов, а также на религиозные группы, участники которых считают, что освобождение животных улучшит их карму.

Золотая рыбка (лат. Carassius auratus) — вид пресноводных рыб рода карасей. Выведена в Китае более тысячи лет назад. В 1728 году золотую рыбку привезли в Европу, а в 1745-м король Франции Людовик XV подарил золотых рыбок законодательнице мод того времени маркизе де Помпадур. С тех пор этот вид стал одним из самых популярных среди аквариумистов. Существуют десятки пород, которые различаются формой тела, положением и размером глаз, окраской (от серебристой до ярко-красной и черной).

Как уточняет BBC News, в Канаде золотую рыбку считают инвазивным видом: власти опасаются, что она может нанести ущерб местным экосистемам.