Ученые отмечают, что уровень воды в Байкале может вновь снизиться

Резкое обмеление озера Байкал, наблюдающееся с начала года, может повториться, считает и. о. директора Байкальского института природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН, доктор географических наук Ендон Гармаев.

"Сегодня уже никто не рискует делать конкретные прогнозы по части того, что ждет Байкал в ближайшие годы, но то, что угроза благополучному состоянию водоема есть, - очевидно", - сказал ученый ТАСС.

Обмелению крупнейшего в мире резервуара пресной воды способствуют глобальное потепление и отсутствие осадков, а также вмешательство человека.

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"Средняя температура воздуха у нас повысилась на два градуса. Осадков стало значительно меньше. Все это приводит к крайне малому притоку воды в Байкал, - уточнил Гармаев. - Сток реки Селенга, привносящей почти половину всего годового поверхностного притока воды в озеро, за последние три десятилетия уменьшился на 1,2 кубокилометра. При среднемноголетнем объеме в 29,2 кубокилометра это приличный объем".

В прошлом году в Байкал по Селенге поступило лишь 65% воды от среднемноголетней нормы. "На фоне таких изменений вмешательство человека и искусственное понижение или повышение Байкала может самым негативным образом сказаться на экосистеме его бассейна", - уверен ученый.

БИП СО РАН уже направил рекомендации в администрацию Иркутской области с тем, чтобы на западном побережье Байкала заблаговременно были приняты меры по обеспечению водой населенных пунктов, находящихся в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.

"Чтобы ситуация с необходимостью увеличивать сбросы воды из Байкала из-за маловодья не повторилась, там нужно заранее углублять и удлинять водозаборы", - пояснил Гармаев.

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Ранее о необходимости реконструкции водозаборов на вытекающей из Байкала Ангаре и для решения проблем иркутских предприятий, зависящих от уровня воды в озере, высказывался депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук. Он считает, что решения о возможности искусственно понизить минимальный уровень водоема "изменяют психологию людей". "Получается, что можно спокойно взять и поменять уровень Байкала. Таким образом, Байкал, выходит, - это не священное озеро, которое охраняется законом и входит в список ЮНЕСКО, а обычное водохранилище", - подчеркнул Слипенчук.

Снижение уровня воды в самом глубоком озере мира, началось осенью прошлого года. Причиной тому, по мнению экологов, стала "сложная гидрологическая обстановка". "Осенью 2014 года наблюдался повышенный фон температуры воздуха при существенном дефиците осадков. Это привело к низкой водности впадающих в Байкал рек. В итоге полезный приток за третий квартал прошлого года составил 60% от многолетней нормы", - сообщили в министерстве природных ресурсов Бурятии.

Самая низкая за последние годы отметка в 455,86 метра была зарегистрирована в конце апреля. 5 июня Байкал вернулся к минимально необходимым 456 метрам. Сейчас уровень воды поднимается.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов.

Проблема сохранения запасов пресной воды стала одной из тем начинающегося сегодня в Улан-Удэ шестого ежегодного саммита глав Совбезов 70 стран. В повестке дискуссия обозначена как "Пресная вода как стратегический ресурс обеспечения устойчивого развития международной безопасности".