В России горит более 1 тысячи гектаров леса

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1106,2 гектаров. На тушении пожаров задействованы 74 человек и 10 единиц техники, сообщает Росбалт со ссылкой на Минприроды РФ.

"Республика Бурятия вторую неделю занимает первое место по количеству и масштабу лесных пожаров . Минприроды России взяло на особый контроль ситуацию на территориях, в двух из них введен режим ЧС", — пояснил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович.

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Самая большая площадь лесного пожара сохраняется в Байкальском заповеднике. На сегодняшний день площадь, пройденная огнем, составляет 850 гектаров. На территории заповедника действует режим чрезвычайной ситуации.

Как отмечает ведомство, с начала 2015 года зафиксировано 115 природных пожаров в 18 заповедниках и 17 национальных парках.