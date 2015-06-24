В Черниговской области горит торфяник (фото)
12:45, 24 июня 2015Природные ресурсы
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К ликвидации пожара, которым было охвачено 0,5 га, были привлечены 5 человек личного состава, 1 пожарный автомобиль, 1 мотопомпа.
Спасатели продолжают ликвидацию возгорания / cn.mns.gov.ua
Возле поселка Замглай (Репкинский район, Черниговская область) спасатели ликвидируют пожар на торфянике.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского областного управления ГСЧС.
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К ликвидации пожара, которым было охвачено 0,5 га, 23 июня были привлечены 5 человек личного состава, 1 пожарный автомобиль, 1 мотопомпа.
Сейчас спасатели уменьшили общую площадь горения до 0,1 га. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Причиной его возникновения послужила неосторожность в обращении с огнем человека, личность которого устанавливается.
Спасатели уменьшили площадь пожара до 0,1 га / cn.mns.gov.ua
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