Казахстанский биолог вывела тополь, который не выделяет пуха

Биолог из казахстанского города Кустанай Валентина Ободовская методом отбора получила селекционный тополь, не образующий пуха. О своей работе она рассказала во вторник на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению в казахстанской столице Международной специализированной выставки ЭКСПО в 2017 году под лозунгом "Энергия будущего", передает ТАСС.

"В настоящий момент из-за пуха тополь отказываются сажать или подвергают эти деревья вырубке, что делать нельзя, так как тополь - самое устойчивое к загрязнениям атмосферы дерево. Тополь выдерживает большие концентрации выхлопных газов автомобилей, производственных выбросов. Мой тополь ничем не отличается от обычного, зато польза от него еще больше - он не выделяет пуха", - рассказала она.

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Биолог убеждена, что лучшего дерева для города, чем тополь, не существует. "Тополь выделяет в 2-3 раза больше кислорода, чем дуб, береза, сосна или клен. Одно дерево выделяет столько кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны и 3 липы. 10 взрослых экземпляров тополя за лето улавливает около 340 кг пыли. Тополиные листья активно поглощают углекислый газ, нейтрализует химические соединения", - проинформировала она.

На сегодняшний день в Казахстане высажено уже около 5 тысяч экспериментальных тополей, носящих имя "Валентина". Целая аллея есть, в частности, в Астане, на территории Назарбаевской интеллектуальной школы.

"Если проект будет в дальнейшем поддержан, то такие тополя появятся в каждом городе", - заверила ученый.