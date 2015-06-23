Казахстанский биолог вывела тополь, который не выделяет пуха
Ученая убеждена, что лучшего дерева для города, чем тополь, не существует.
Биолог из казахстанского города Кустанай Валентина Ободовская методом отбора получила селекционный тополь, не образующий пуха. О своей работе она рассказала во вторник на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению в казахстанской столице Международной специализированной выставки ЭКСПО в 2017 году под лозунгом "Энергия будущего", передает ТАСС.
"В настоящий момент из-за пуха тополь отказываются сажать или подвергают эти деревья вырубке, что делать нельзя, так как тополь - самое устойчивое к загрязнениям атмосферы дерево. Тополь выдерживает большие концентрации выхлопных газов автомобилей, производственных выбросов. Мой тополь ничем не отличается от обычного, зато польза от него еще больше - он не выделяет пуха", - рассказала она.
Читайте такжеЭкологи выступили против уничтожения тополей в Киеве
Биолог убеждена, что лучшего дерева для города, чем тополь, не существует. "Тополь выделяет в 2-3 раза больше кислорода, чем дуб, береза, сосна или клен. Одно дерево выделяет столько кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны и 3 липы. 10 взрослых экземпляров тополя за лето улавливает около 340 кг пыли. Тополиные листья активно поглощают углекислый газ, нейтрализует химические соединения", - проинформировала она.
На сегодняшний день в Казахстане высажено уже около 5 тысяч экспериментальных тополей, носящих имя "Валентина". Целая аллея есть, в частности, в Астане, на территории Назарбаевской интеллектуальной школы.
"Если проект будет в дальнейшем поддержан, то такие тополя появятся в каждом городе", - заверила ученый.