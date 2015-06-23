Экономист об аренде территории Забайкалья: китайцы не берегут сельскохозяйственные земли

История с арендой инвесторами из Китая сотен тысяч гектаров земли в Забайкальском крае таит в себе не столько угрозу экономической экспансии, сколько угрозу истощения почвы, так как аграрии из этой страны не отличаются бережным отношением к сельскохозяйственным землям, заявил РИА Новости гендиректор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов.

Власти Забайкалья в июне объявили о решении передать китайскому предприятию в аренду 115 тысяч гектаров (1,15 тысячи квадратных километров) сельхозземель на 49 лет, в дальнейшем могут быть переданы еще 200 тысяч гектаров. По данным ряда СМИ, власти региона подписали с китайцами протокол о намерениях. Ряд российских политиков подняли вопрос о необходимости просчитать все риски такого шага.

"Проблема здесь не в том, что это создает угрозу экспансии. Экономическая экспансия, если можно так выразиться, идет уже достаточно давно, и китайских мигрантов тоже достаточно много. Есть другая проблема — когда китайцы эксплуатируют сельскохозяйственные земли не на своей территории, они их не берегут. Они начинают эксплуатировать землю так, в том числе внося в нее химические компоненты, что почва истощается", — сказал Миронов.

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По мнению Миронова, длительный срок аренды в данном случае может пойти на пользу. "Поскольку в данном случае речь идет о 49-летней аренде, то я думаю, что они, наверное, сами для себя портить землю не будут. В тот период, пока они будут на ней хозяйствовать. Но, тем не менее, определенная угроза с точки зрения последующей необходимости восстанавливать землю может возникнуть", — говорит Миронов.

Эксперт считает, что проблема и в отсутствии в России эффективной программы развития сельского хозяйства на востоке страны. Поэтому российские сельхозпроизводители, охотно работающие в регионах юга и Средней полосы, не идут в восточные регионы из-за сложных климатических условий, отсутствия рынка сбыта, трудностей с кредитованием, и их место занимают приходящие с деньгами китайцы.

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Миронов говорит и о плюсах проекта — будут налоговые поступления, будет производство продукции, однако обращает внимание на то, что китайские инвесторы будут ориентироваться на интересы Китая, а не России. А также на то, что, скорее всего, привезут с собой китайских работников, и этот проект вряд ли даст новые рабочие места для жителей России.