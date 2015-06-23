Аваков назвал принятие пакета законов основным методом борьбы с "янтарной лихорадкой"

Об этом Аваков написал в Facebook.

"Нужно немедленно принять пакет законов, регулирующих старательскую деятельность. Дать возможность людям легально зарабатывать на добыче янтаря старательским трудом", - считает Аваков.

"Легализовав старательскую деятельность – необходимо немедленно обусловить экологические условия и ограничения по процессу добычи. Государственные лицензии на участки добычи и технадзор обязательны! Иначе мы получим картину лунных кратеров и постапокалиптический пейзаж на огромных территориях внутри Украины", - отметил он.

Он также предложил осуществлять государственную или специальную подконтрольную государству частную скупку и сертификацию камней.

"Колоссальное количество людей живет на этом промысле – от старателей до перекупщиков, от школьников до чиновников. В Житомирской, Ровенской, Волынской области – это уже едва ли не первая отрасль экономики. Теневой экономики", - отметил Аваков.

Читайте такжеЖурналисты и активисты накрыли под Олевском лагерь копателей янтаря с военными грузовиками (фоторепортаж)

Он также отметил, что "при рынке продаж добываемого янтаря, по скромным оценкам, в 500 млн. долларов в год - собираемость в бюджет – ноль".

Министр отметил, что обращается к спикеру Верховной Рады Владимиру Гройсману с этой проблемой.

"Нужно хоть специальный день, хоть специальную сессию – но нужно неотложно собрать депутатов и сконцентрировать их на принятие пакета законов, дающих фундаментальные возможности для работы (без уверток) вертикали исполнительной власти", - отметил он.

Глава МВД подчеркнул, что проблему с добычей янтаря не решить заменой участкового милиционера или целого райотдела.